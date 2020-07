SAD do Desportivo das Aves esclarece paradeiro da Taça de Portugal

A SAD do Desportivo das Aves esclareceu, esta quarta-feira, que a Taça de Portugal conquistada em 2018 está na sua posse, depois de ter desaparecido da entrada do estádio, onde habitualmente está exposta, e ninguém a ter conseguido encontrar no recinto.

"Para sossegar os adeptos e evitar que os alarmismos dos últimos dias ganhem maiores dimensões, informa-se ainda que a Taça de Portugal está na posse da SAD", informou a SAD avense, em comunicado.

Sobre a onda de rescisões que atravessa e as dificuldades para garantir que a equipa disputa os dois últimos jogos do campeonato, a SAD do Desportivo das Aves salientou que pretende "terminar a temporada com a dignidade" que a instituição merece.

"[A SAD está a] desenvolver todos os esforços no sentido de assegurar a deslocação da equipa ao Algarve e encerrar a sua participação na Liga NOS, com o Portimonense, conforme dita o calendário da 34ª jornada. Além desse compromisso que pretende assegurar, a SAD confirma estar a trabalhar no sentido de viabilizar o preenchimento de todos os pressupostos necessários para inscrever o CD Aves nas competições profissionais, na próxima temporada, estando em negociações com os seus credores para honrar todos os compromissos assumidos", lê-se.