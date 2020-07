Onde está a Taça? Troféu que o Aves conquistou em 2018 foi levado do estádio

É a pergunta de um milhão de euros na Vila das Aves: onde está a Taça? O troféu conquistado pelo clube em 2018, numa final ganha ao Sporting no Jamor, desapareceu da entrada do estádio, onde habitualmente está exposta, e ninguém a conseguiu encontrar no recinto.

Os dirigentes do clube deram conta da falta do troféu na terça-feira, quando entraram no complexo para tratar da organização do jogo com o Benfica. O presidente do clube admite participar o caso à GNR, caso não obtenha, em breve, uma explicação por parte da SAD.

"Não sei se foi a administração da SAD que resolveu guardar a Taça, com medo de haver coisas situações mais complicadas. Não posso dizer se foi roubada. Estamos a tentar saber o que se passou e, se houver necessidade, se a taça não for reposta em breve, o desaparecimento será reportado à GNR da Vila das Aves", anuncia António Freitas, em entrevista à Renascença.

O diálogo entre a administração da SAD e a direção do clube deixou de existir. O jogo com o Benfica só aconteceu depois do esforço de António Freitas, que injetou dinheiro para a realização dos testes à Covid-19, para o pagamento da apólice de seguros de acidentes de trabalho, para os tratadores da relva, para o pagamento da segurança e do policiamento.