Nuno Manta Santos: "Dignificámos o Aves e o futebol português"

Nuno Manta Santos considera que, apesar da goleada (0-4) sofrida frente ao Benfica, a equipa do Desportivo das Aves conseguiu dignificar o clube e o futebol português.

O jogo esteve para nem acontecer, pelo que, em entrevista à Sport TV, o treinador do Aves preferiu enaltecer a atitude dos jogadores.

"Era fácil dizer muita coisa e arranjar muitas desculpas [para a goleada[, mas toda a gente sabe a realidade neste momento do Aves. Dignificámos muito a camisola do Aves e assim vamos continuar. Prova disso é a maneira como jogámos hoje [esta terça-feira]. O resultado não foi positivo, mas penso que, com a resposta dos jogadores que estiveram, em campo honrámos e dignificámos o futebol português", vincou.

Quanto ao jogo em si, Nuno Manta Santos referiu que o Aves "teve momentos interessantes, bons, e outros momentos não tão bons".

"Tivemos um adversário muito forte pela frente. Mas o mais importante, a verdade desportiva e a honra de cada um de nós, foi possível garantir", sublinhou o treinador do Desportivo das Aves.

No primeiro minuto de jogo, os jogadores do Aves não se mexeram e aqueles que estavam no banco abraçaram-se à equipa técnica.

Sobre esse momento, Nuno Manta Santos salientou que "foi uma maneira de chamar a atenção para os problemas no futebol português".