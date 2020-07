Lito Vidigal destaca ponto que permite "respirar um pouco melhor"

Lito Vidigal destacou a relevância do empate (0-0) do Vitória de Setúbal no terreno do Sporting, que representa um passo importante na luta pela manutenção.

Em declarações à Sport TV, o treinador do Vitória assumiu que a equipa conquistou "um ponto importante" em Alvalade.

"Estamos numa fase delicada da época, dura, nada está conseguido, mas este ponto deixa-nos respirar um pouco melhor. Agora, temos um jogo importante para ganhar em casa [Belenenses SAD], sabendo que vai ser muito difícil. Os jogadores têm dado tudo o que podem, tudo o que têm, há pressão, mas eles foram bravos, fomos uma verdadeira equipa e defendemos as cores deste clube com dentes, com alma, com tudo", declarou.



Sobre a corrida à permanência, Lito contou um episódio ocorrido, antes do jogo, com o treinador do Sporting: "O Rúben [Amorim] desejou-me sorte e disse-me: 'coragem'. Eu disse-lhe que não é coragem, é gosto. Estou a correr este risco porque gosto do Vitória, da cidade de Setúbal e estou aqui a dar tudo de bom, contando com os jogadores e com a sua atitude."

Na derradeira jornada, em que depende apenas de si, o Vitória de Setúbal luta pela sobrevivência frente ao Belenenses SAD. Enquanto isso, em Portimão, o Desportivo das Aves poderá nem comparecer. Lito Vidigal assume que essa possibilidade "é difícil de gerir".

"Tento, dentro do que me está disponível, fazer com que haja verdade desportiva, mas com tantos jogadores do Aves a rescindir... Fico triste com a situação do Aves. Ninguém gosta de ver um clube a passar por momentos delicados como este. É difícil encontrar alguma verdade desportiva. Não sei se o Aves vai ter jogadores suficientes para disputar um jogo que decide a vida de muitos clubes", assumiu.