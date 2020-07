Ivo Vieira despede-se de Guimarães. "Foi um orgulho fazer uma época no Vitória"

Ivo Vieira está de saída do Vitória de Guimarães, depois de uma época em que o clube não atingiu o objetivo de se qualificar para a Liga Europa. Matematicamente, a equipa já não consegur alcançar o 5.º posto e o presidente confirmou que o treinador não iria continuar.

Ivo encara a decisão com naturalidade e despede-se do clube com uma mensagem de agradecimento.

"Eu não vejo isto como um problema. Quando não se conseguem alguns objetivos as coisas acontecem de forma natural. É um orgulho fazer uma época ao serviço do Vitória. Foi um gosto enorme representar este clube. Sinto que cresci como treinador e como homem", disse o treinador, na conferência de imprensa de lançamento do último jogo da época, frente ao Santa Clara.

Contratado pelo Vitória, após uma época no Moreirense em que conseguiu a melhor classificação de sempre do clube, Ivo Vieira conseguiu, esta temporada, qualificar os vitorianos para a fase de grupos da Liga Europa.

O treinador lamentar entrar para a última jornada sem possibilidade de lutar pela conquista do objetivo da época, mas sublinha que os jogadores têm o dever de "dignificar a instituição"

O Vitória, 7.º classificado, desloca-se a Oeiras, à Cidade do Futebol, na sexta-feira, para defrontar o Santa Clara, que ocupa a 10.ª posição. Os açorianos ainda têm uma meta a atingir. A equipa de João Henriques pode conseguir a melhor classificação de sempre do clube, o 10.º lugar da temporada passada.

Em caso de vitória, os açorianos garantem o 9.º lugar e podem alcançar o 8.º posto, caso o Moreirense não vença o Tondela.