Direção do Aves satisfeita pela “concretização com sucesso” da receção ao Benfica

“O dia de ontem [terça-feira] ficará marcado na história do futebol e foi um dos mais emotivos na vida dos avenses. A concretização com sucesso (seguindo todos os procedimentos legais e habituais) deste jogo - fruto do tremendo esforço feito por esta direção, em coordenação com a Liga Portugal - foi o culminar de vários dias de indecisão, luta e perseverança”, lê-se numa nota do corpo diretivo de António Freitas nas redes sociais.

A direção do Desportivo das Aves congratulou-se, esta quarta-feira, com o “tremendo esforço” evidenciado na organização logística da receção ao Benfica, no jogo de encerramento da 33.ª jornada da I Liga.

A SAD do Aves informou, no domingo, que não iria comparecer ao duelo com o Benfica, devido à anulação da apólice de seguro de acidentes de trabalho. O clube desbloqueou-a no dia seguinte, tendo assegurado duas baterias de exames negativos à Covid-19, obrigatórias ao abrigo do protocolo de reinício da I Liga em plena pandemia.

Os futebolistas, treinadores e outros funcionários deslocaram-se em viaturas pessoais até ao estádio no dia do desafio, colmatando o desconhecimento do clube sobre o paradeiro das chaves do autocarro, a cargo da administração do chinês Wei Zhao, que estava estacionado ao lado do veículo que transportou o Benfica.



“O profissionalismo e entrega dos atletas, equipa técnica, médica e ‘staff’, a cobertura da imprensa, a atuação irrepreensível das forças de segurança, as imensas expressões de apoio e o inigualável amor dos adeptos dá-nos uma força tremenda para continuarmos a lutar em defesa do nome do honrado Clube Desportivo das Aves”, prossegue a nota.