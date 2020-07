Belenenses SAD segura Varela por mais uma época

O Belenenses SAD anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Silvestre Varela até 2021.

No Facebook, a equipa azul destacou que é "um privilégio continuar a contar com a qualidade" do extremo internacional português, de 35 anos. Sentimento espelhado pelo próprio Varela, citado pelo clube.

"Estou muito feliz pela renovação. Sinto-me bem neste clube e espero poder continuar a ajudá-lo a atingir os seus objetivos", afirmou.

Esta época, Varela soma três golos e duas assistências em 22 jogos.

Varela chegou esta temporada ao Belenenses SAD, depois de duas temporadas e meia no Kayserispor, da Turquia. Antes, estivera no Parma e no West Bromwich, ambos por empréstimo do FC Porto, que o internacional português representou durante sete anos e meio.