Barroso: "O FC Porto não vem com ideia de perder. O Braga é que tem de fazer por ganhar"

O Braga necessita de vencer o novo campeão nacional, e esperar que o Sporting perca na deslocação à Luz, para atingir o último lugar do pódio da I Liga, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.



Barroso, antigo jogador de FC Porto e Braga, faz contas à esperança arsenalista e avisa que a equipa de Sérgio Conceição não jogará em Braga para cumprir calendário.

"Ninguém gosta de perder e não vejo o FC Porto vir para aqui com a ideia de perder o jogo. Agora, que o Sporting de Braga tem de fazer por ganhar não tenho nenhuma dúvida, porque depende de si para ganhar e tem de o fazer e esperar que o Sporting perca com o Benfica", sublinha o antigo futebolista, em entrevista à Renascença.

Barroso reforça a ideia de que as equipas do topo vivem permanentemente com a pressão de triunfar, mas admite que nesta fase e depois de conquistado o título, os azuis e brancos poderão aliviar um pouco, admitindo que Sérgio Conceição possa fazer alterações tendo em vista a final da Taça de Portugal.

"Admito que poupe alguns. Se há altura ideal para meter miúdos é nesta, porque o FC Porto já é campeão", argumenta.

"Braga teve tudo para conseguir o terceiro lugar"

Numa reflexão mais cirúrgica, o agora treinador lembra que nos últimos anos os finais de época do Braga têm registado "uma quebra acentuada" de rendimento, falhando "objetivos que estavam ao seu alcance". As várias alterações no comando técnico da equipa, protagonizadas por António Salvador, acentuaram, esta temporada, a inconstância no desempenho da equipa.



"O Braga teve tudo para conseguir o terceiro lugar, mas com cinco treinadores numa época é complicado para os jogadores", explica.