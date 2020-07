A estreia de sonho de Gonçalo Ramos

A partida ficou também marcada pelo protesto dos jogadores do Desportivo das Aves . Sem receber salário há vários meses, os atletas ficaram imóveis no primeiro minuto de jogo em pleno relvado. Os jogadores do Benfica colaboraram e durante esse minuto trocaram a bola sem atacar a baliza adversária.

A SAD do Aves informou no domingo que não iria com(...)

A manchete do jornal "O Jogo" é dedicada ao empate do Sporting com o Vitória de Setúbal: "Pódio atiça clássicos". Empate a zero deixa terceiro lugar para decidir na cimeira de líderes de sábado. O Sporting entra para a última jornada com três pontos de vantagem sobre o Braga, mas com desvantagem no confronto direto.

Os leões jogam com o Benfica na Luz; o Braga recebe o FC Porto. Com o empate alcançado em Alvalade, o Vitória de Setúbal fica a depender apenas de si para garantir a permanência. Na última jornada, a equipa de Lito Vidigal recebe o Belenenses SAD.

Tema comum nas primeiras dos três desportivos é o regresso de Jorge Jesus a Portugal. O treinador, de volta ao Benfica, já trabalha a próxima época. Everton Cebolinha, extremo do Grémio, agrada, escreve o "Record".

Também transversal a todos o piscar de olho de Danilo ao Arsenal. "Penso que me encaixaria no estilo de jogo", disse o médio português que assume desejo de jogar em Inglaterra.