Vadillo, o "novo Ronaldo", deixa o Granada e é reforço do Celta

O Celta de Vigo anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Álvaro Vadillo, que no início da carreira foi apelidado como "novo Ronaldo". O extremo espanhol, de 25 anos, é reforço a custo zero, depois de ter ficado livre do contrato com o Granada.

Formado no Betis, internacional pelas seleções jovens de Espanha, Vadillo estreou-se na Liga Espanhola com 16 anos. Deixou Sevilha em 2016/17 para assinar pelo Huesca. Estava há duas temporadas no Granada.

Esta época fez 26 jogos e marcou três golos. O jogador assina contrato até 2023 com o Celta. Os galegos asseguraram a permanência na Liga na última jornada.