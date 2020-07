UEFA castiga Fenerbahçe por incumprimento do Fair-Play financeiro

A UEFA ordenou, esta quarta-feira, a retenção das receitas do Fenerbahçe, cerca de dois milhões de euros, para as próximas duas épocas, por considerar que o clube turco violou as regras do Fair-Play Financeiro.

A Câmara Adjudicatória do Órgão de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) do organismo que rege o futebol europeu explicou que o clube turco desrespeitou as condições impostas há um ano. A UEFA recordou que, a 19 de julho de 2019, já tinha punido a formação de Istambul, visto que não havia sido atingido o objetivo de equilíbrio financeiro no final de 2018, segundo o acordo que entrou em vigor em maio de 2016.

A retenção do valor das receitas poderia ser reduzida para um milhão de euros, desde que o Fenerbahçe pudesse demonstrar, até 15 de outubro de 2019, que havia cumprido as condições, inclusive a reestruturação da sua dívida. Uma circunstância que, para a UEFA, não foi produzida.