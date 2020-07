Treinador do Cluj testa positivo à Covid-19

O treinador do Cluj, Dan Petrescu, testou positivo para a Covid-19 e foi levado para o hospital, onde deverá ficar durante, pelo menos, 48 horas.

O antigo internacional romeno e jogador do Chelsea, de 52 anos, orienta o Cluj desde a temporada passada. O Cluj ocupa a segunda posição da fase de apuramento, com 40 pontos mas menos um jogo que o Universidade de Craiova, que é líder, com 44.

Nos últimos dias, 14 funcionários do Cluj testaram positivo à Covid-19. Os restantes clube da I Liga romena já ponderam suspender a competição.

A Roménia tem registado um número crescente de casos de infeção pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, houve 1.030 novos casos, o valor mais alto desde fevereiro, quando a pandemia chegou ao país.