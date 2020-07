Montpellier interessado em Karius

Montpellier poderá ser o próximo capítulo da história de Loris Karius. O jornal alemão "Bild" anuncia interesse do clube francês no guarda-redes do Liverpool, que nas duas últimas épocas esteve emprestado ao Besiktas.

Karius, de 27 anos, foi contratado pelo Liverpool, ao Mainz, em 2016. A exibição desastrosa na final da Liga dos Campeões de 2018, com o Real Madrid, determinou a despedida de Anfield.

Ainda com vínculo válido até 2021, Karius deverá ser transferido em definitivo. O Montpellier, 8.º classificado da última Ligue 1, teve Gerónimo Rulli como titular. O argentino esteve cedido aos franceses pela Real Sociedad.

Do quadro de guarda-redes do Montpellier faz parte o luso-francês Matis Carvalho, que renovou, recentemente, o seu contrato.