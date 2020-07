Manchester United empata, mas fica a um ponto da Liga dos Campeões

O Manchester United ficou a um ponto de garantir o acesso à Liga dos Campeões, esta quarta-feira, apesar de ter concedido um empate (1-1) na receção ao West Ham, em jogo da 37.ª jornada da Premier League.

Com Bruno Fernandes a titular, a vida do United complicou-se nos descontos da primeira parte, quando Pogba cometeu um penálti, que Michail Antonio aproveitou para adiantar o West Ham no marcador.

No entanto, aos 51 minutos, Mason Greenwood apontou o golo do empate e, assim, tornou-se um de quatro "teenagers" da história do Manchester United a marcar 17 golos numa época, em todas as competições.

George Best, em 1965/66, Brian Kidd, em 1967/68, e Wayne Rooney, em 2004/05, foram os outros três adolescentes recordistas dos "red devils".

No final de contas, o empate terá agradado a ambas as partes. O Manchester United subiu ao terceiro lugar, com 63 pontos, e está a apenas um de garantir entrada na Champions. O West Ham garantiu a permanência na Premier League: chegou à 15.ª posição, com 38 pontos, mais quatro que o Watford, primeira equipa abaixo da linha de água.