Levante contrata médio-defensivo do Mirandés

O Levante anunciou, esta quarta-feira, Mickael Malsa como a primeira contratação do clube para época 2020/21. O médio-defensivo, de 24 anos, chega a custo zero do Mirandés, 11.º classificado da segunda liga espanhola.

Internacional por Martinica, o jogador nascido em França, está há duas épocas no futebol espanhol. Na primeira representou o Albacete, também no segundo escalão.

Formado no Sochaux, Malsa já passou pelo futebol belga, onde representou o Antuérpia, pela holanda (Fortuna Sittard) e pela Grécia (Platanias Chania).

No Levante, clube onde jogam os portugueses Rúben Vezo e Hernâni, poderá ter a concorrência de Vukcevic, antigo jogador do Braga, e José Campanã, ex-FC Porto. O Levante terminou o campeonato espanhol no 12.º lugar.