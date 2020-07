Costa Silva mudou de opinião. Bitola ibérica "não é obstáculo" à ferrovia em Portugal

António Costa Silva, autor do Plano de Recuperação Económica e Social encomendado pelo Governo, consultou especialistas e mudou de posição sobre a necessidade de Portugal mudar o transporte ferroviário de bitola ibérica para europeia.



Em declarações à Renascença, Costa Silva explica que a questão da bitola não será, afinal, grande obstáculo, uma vez que a questão pode ser contornada com a tecnologia.

“Da investigação que fiz e da discussão com especialistas que acompanham o desenvolvimento deste setor, o que me foi transmitido é que existem soluções tecnológicas para lidar com esse problema, avançou-se muito a esse nível e, portanto, não é um grande obstáculo em termos de futuro”, sublinha o gestor.

Questionado sobre a manutenção da atual bitola ibérica, Costa Silva responde que não faz previsões, apenas recomendo “que se faça uma rede ferroviária elétrica moderna, depois os detalhes…”.