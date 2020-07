Pai avisa Gonçalo Ramos para chegada de Jorge Jesus. "Tem de cada dia estar mais forte"

A família assume "orgulho" pela estreia de sonho de Gonçalo Ramos pela equipa principal do Benfica, contudo, não abre mão da realidade e do contexto em que vive o jovem avançado, de 19 anos.

Na Vila das Aves, Gonçalo Ramos bisou pouco depois de entrar em campo e assinou marca histórica: é o único jogador a marcar por quatro equipas do clube da Luz numa só época (sub-19, sub-23, B e principal).



Em entrevista a Bola Branca, Manuel Ramos, pai de Gonçalo, admite que o jogo com o Desportivo das Aves foi a concretização do "melhor dos sonhos" do avançado, mas lembra que o Benfica terá, na próxima época um novo treinador: Jorge Jesus.

Manuel Ramos, denota tranquilidade ao abordar o tema e transporta ao filho a necessidade de "trabalhar e aprender", para conseguir ser "cada dia melhor" e esperar que pelas decisões de quem tem esse poder.