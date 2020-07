Gonçalo Ramos faz história ao marcar por quatro equipas do Benfica na mesma época

A estreia de Gonçalo Ramos pela equipa principal do Benfica foi promissora. Em menos de dez minutos, o avançado de 19 anos marcou dois golos, no jogo com o Desportivo das Aves. Mas Gonçalo tem mais para contar, porque este é apenas um capítulo na história que acaba de escrever. Ao marcar pela equipa principal, o algarvio regista, na mesma temporada, golos por quatro equipas do Benfica. Marcou quatro golos pelos juniores, quatro pela equipa B, dois pelos sub-23 e agora tem dois pela equipa A. Um registo histórico de uma das perólas do Seixal que Jorge Jesus poderá aproveitar já a partir da próxima época. De acordo com o "playmakerstats", Gonçalo Ramos é ainda o quinto jogador a estrear-se pelo Benfica com dois golos, depois de Mark Pembridge, Paulo Nunes, Félix Guerreiro e Serafim.

"Tenho golo" Em declarações à Benfica TV, no início de junho, Gonçalo descrevia-se como "um jogador com facilidade de entrar em zonas de finalização". "Tenho golo", acrescentou, reclamando que precisa de "mais rotinas para jogar como ponta de lança", uma vez que é utilizado em várias posições no ataque. O "bichinho" do futebol foi-lhe passado pelo pai, Manuel Ramos, antigo avançado que chegou a ser internacional sub-21 e que jogou na I Liga por Farense e Salgueiros. Natural de Olhão, o talento de Gonçalo Ramos foi diagnoticado precocemente pelo Benfica. Melhor marcador do Europeu sub-19 em 2019, um dos candidatos a "Golden Boy", tem contrato com os encarnados até 2024.