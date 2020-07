Gomes da Silva. "Quando for presidente do Benfica, não vou rasgar o contrato de Jorge Jesus"

"O que me resta é, quando for eleito presidente, trabalhar com Jorge Jesus e fazer o melhor pelo Benfica. Não sou adepto que se rasguem contratos. Terei tantos problemas para resolver que essa será uma questão secundária", referiu.

Rui Gomes da Silva acha que Luís Filipe Vieira vê na contratação de Jorge Jesus uma forma de evitar uma derrota nas urnas. Discorda do regresso do treinador mas garante que não rasga o contrato, se for eleito presidente.

A garantia é dada a Bola Branca ,pelo próprio Rui Gomes da Silva, numa entrevista em que critica, com particular dureza, a opção do atual presidente pelo mesmo treinador que, em 2015, saiu da Luz em rutura com o Benfica para se vincular ao Sporting, o seu emblema do coração.

Jorge Jesus não seria o treinador de Rui Gomes da Silva, mas se o ex-vice de Luís Filipe Vieira ganhar as eleições de outubro, será com Jesus que vai trabalhar.

Nesta entrevista a Bola Branca, para fundamentar a sua discordância pela contratação de Jorge Jesus, Rui Gomes da Silva recupera alguns momentos protagonizados pelo treinador, depois de, em 2015, ter saído do Benfica.

"Não esqueço o que disse do Benfica e dos sócios do Benfica após a vitória do Sporting no Estádio da Luz (2015/2016). As canções perfeitamente inacreditáveis e inadmissíveis que cantou sobre o Benfica e que andam por aí nas redes sociais. Não esqueço o que disse sobre a forma como se ganham jogos no Benfica. Não esqueço!".

Programa pronto e lista praticamente fechada para as eleições de outubro

Rui Gomes da Silva espera não ter surpresas desagradáveis se for eleito presidente. As eleições no clube da Luz vão realizar-se no final de outubro, já com a nova época a decorrer e o ex-dirigente encarnado garante ter a lista praticamente fechada, com um projeto clarificador para apresentar aos sócios.



"Temos o programa pronto e os contactos quase todos feitos para a constituição da lista, faltam dois ou três para fechar. São processos que têm o seu percurso normal mas isto está pensado há muito tempo, a máquina está montada e conheço perfeitamente a realidade do Benfica. Tenho a experiência de ter sido vice-presidente durante sete anos e admnistrador da SAD, a defesa que faço do Benfica nos programas de televisão, o facto de ter pertencido ao Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, fui candidato à presidência do clube anteriormente e todos os contactos institucionais que sempre tive. Nada me surpreenderá no Benfica a não ser que esta direção ande a esconder coisas dos sócios", rematou.

As eleiçôes no Benfica vão realizar-se em outubro e, para já, são três os candidatos assumidos: Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.