Benfica tem concorrência do Eintracht Frankfurt por Gilberto

Jorge Jesus tem Gilberto, lateral-direito do Fluminense, como um dos alvos de mercado para a próxima época. A imprensa desportiva, tanto em Portugal como no Brasil, já deu conta do interesse do novo treinador do Benfica.

O "globoesporte" revela que o clube português não está sozinho na corrida pelo defesa e o Eintracht Frankfurt já iniciou contactos para tentar assegurar o jogador.

Não é conhecido o valor que o Fluminense exige para libertar o atleta que marcou ao Flamengo na Taça Rio, num dos últimos jogos que JJ realizou como treinador do clube carioca.

Gilberto, de 27 anos, cumpre a terceira época no Fluminense. As duas primeiras ainda estava cedido pela Fiorentina, mas esta temporada foi contratado em definitivo pelo clube brasileiro. Formado no Botafogo, o jogador foi adquirido pela Fiorentina em 2015/16. Fez apenas sete jogos pela formação italiana e acabou por ser cedido a Verona e Latina. Em 2017 regressou ao Brasil. Antes de rumar ao Fluminense e ainda passou pelo Vasco da Gama.

Além de Gilberto, é noticiada no Brasil a possibilidade de Rafinha, internacional brasileiro de 34 anos do Flamengo, juntar-se a Jesus na Luz. O lateral terá uma cláusula no contrato que lhe permite deixar o "Fla" para um clube europeu, a custo zero.