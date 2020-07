Rúben Amorim diz que "já teria o terceiro lugar" se não tivesse de preparar o futuro

Rúben Amorim reconhece que, se não tivesse de preparar, também, o futuro, o Sporting provavelmente já teria garantido o terceiro lugar.

No final do empate (0-0) com o Vitória de Setúbal, o treinador do Sporting salientou que "às vezes o básico é o mais difícil" e que, nisso, a sua equipa ainda tem de "melhorar muito". Erros no passe e na decisão "custam pontos" contra equipas que "defendem contra 11 e param o jogo mil vezes".

"Isso não é desculpa nenhuma. Arranjar espaços era complicado, mas se não está lá, temos de ganhar a bola de cabeça. Sei que tenho objetivos, mas também sei os jogadores que tenho. No passe e receção, tenha 18 anos ou não, os jogadores têm de saber o que fazem, ainda mais no Sporting. Eu não estou aqui em modo sobrevivência nem para me defender, estou aqui para pensar no próximo passo, no seguinte, caso contrário já teria o terceiro lugar, provavelmente", admitiu.

Na conferência de imprensa, Rúben Amorim também projetou a visita ao Benfica, referente à última jornada do campeonato:

"Não temos receio nenhum, eles vêm para cima de nós, é isso que eu quero. Vamos sofrer mais uma semana? Maravilha, é assim que eu quero que eles cresçam. Temos de jogar contra todos, a nossa equipa tem de estar preparada. É na Luz, mas não há pressão extra. Temos de olhar o lado positivo da situação. Queríamos festejar hoje os grupos da Liga Europa? Sim. Vamos à Luz para vencer? Sim. Mesmo com miúdos de 17 anos."