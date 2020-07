“Valha-me Deus”. Esta marca de roupa quer ser um “desbloqueador de conversas” entre cristãos

A linha de roupa oferece um pouco de tudo isto, desde iconografia a frases como "Perigoso é não amar", "Ter só serve para dar" ou "O amor dá-te a volta".

Miguel faz a parte mais criativa, do design nas t-shirts, da imagem da marca; Afonso trabalha na logística das vendas on-line e do site, faz a gestão das redes sociais e a comunicação com clientes.

Miguel e Afonso são católicos, mas querem chegar ao público cristão em geral. “Como diria o grande Carlos Té, é muito mais o que nos une do que o que nos separa”, diz Miguel à Renascença.

“Não faz sentido estarmos a criar barreiras, elas acontecem por ignorância ou por não haver partilha. Esta ideia está aberta aos cristãos em geral ou a pessoas que não sejam cristãs mas se identifiquem com alguma frase ou ideia. Não queremos criar barreiras, o mundo já está cheio delas”, afirma o criador.

Comprar uma t-shirt em Portugal ajuda crianças no Peru

A venda da “Valha-me Deus” tem também uma componente solidária. “Como diz uma das nossas t-shirts, “ter só serve para dar”. É esse o espírito”, diz Miguel Cardoso.

A “Terra das Ideias” criou uma parceria com a “Associação para a Solidariedade” (Asociación para la Solidaridad), uma ONG espanhola sem fins lucrativos ligada à congregação do Santíssimo Redentor, que trabalha em projetos em vários locais do mundo.

“O projeto que estamos a apadrinhar é em Santa Anita, o distrito mais pobre de Lima, no Peru”. A associação apoia, com refeições solidárias, cerca de 100 crianças.

“Vamos doar um euro por cada peça vendida acima dos 10 euros”, conta Miguel. Este valor significa que, “ao comprarem um artigo, estão a oferecer cerca de três refeições a crianças em Santa Anita”.

A parceria poderá ainda ir mais longe. “Estamos a ponderar fazer uma linha especial em que a totalidade dos lucros será para a associação. Aí conseguiremos aumentar ainda mais a colaboração”, remata o designer.