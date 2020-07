Danilo Pereira assume desejo de jogar em Inglaterra

Danilo Pereira tem o sonho de jogar na Premier League e não tem medo de o dizer.

O médio do FC Porto assumiu o desejo em entrevista ao "Yahoo Sports".

"Gosto de estar no FC Porto e no meu país, mas quero ir para um campeonato melhor, como a Premier League. Sempre sonhei em jogar na Premier League, acho que é a melhor do mundo", admitiu Danilo Pereira.

O internacional português tem sido associado ao interesse do Arsenal, um destino que lhe agrada:

"O Arsenal joga muito bom futebol, penso que encaixo no estilo pela forma como jogam, a pensar o jogo e na forma como a equipa se mantém junta. É uma boa forma de jogar."



Danilo Pereira, de 28 anos, está desde a época 2015/16 no FC Porto, que representou em 197 jogos, com 19 golos marcados. Esta época, leva dois golos em 38 jogos. No palmarés, tem dois campeonatos.

Ao serviço da seleção portuguesa, o médio defensivo cumpriu 37 internacionalizações, nas quais marcou dois golos, e venceu o Euro 2016 e a Liga das Nações de 2019.