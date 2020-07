Uma nova praia fluvial está a nascer no rio Rabaçal

A Câmara de Valpaços está a construir uma nova praia fluvial nas margens do rio Rabaçal, junto à Ponte de Valtelhas e ao Parque de Campismo do Rabaçal. As obras que estão a decorrer visam a criação de uma zona balnear de excelência, vigiada, que disponibilizará melhores condições aos visitantes.

“Tenho a certeza que é uma obra que muito orgulhará os valpacenses e será um sucesso, assim que concluída”, refere o presidente da Câmara de Valpaços, Amílcar Almeida, acrescentando que a nova praia será um complemento “a uma água de excelente qualidade, distinguida, ano após ano, que proporciona banhos tranquilos aos muitos veraneantes que visitam o concelho durante o verão”.

Integrada na estrutura ecológica concelhia, a obra tem como objetivo promover e valorizar o recurso endógeno “Rio Rabaçal” como elemento único e diferenciador, e que, simultaneamente, sirva os residentes do concelho e atraia visitantes durante todo o ano.

De acordo com a autarquia, a praia fluvial do Rabaçal servirá como ponto de partida para diversas atividades relacionadas com o rio.

A intervenção abrange uma área de praia fluvial com cerca de 1 hectare e intervenções ao longo da pista de pesca, com a colocação de 70 pesqueiros em pedra, que cumprem as normas necessárias para a realização de campeonatos de pesca internacionais.

Será garantido o acesso a pessoas com mobilidade reduzida até à água, premissa muito determinante da proposta, bem como a criação de um centro interpretativo do Rio Rabaçal, zona de receção multifuncional, que sirva não só como “porta de entrada” da praia, mas também para apresentar informações importantes para os banhistas.

A obra vai proporcionar melhorias significativas como instalações de apoio, balneários e casas de banhos, zona de primeiros socorros, posto de vigia de nadador salvador, espaço de recreio infantil, assim como passadiços para dar acesso a todas estas zonas.

A “nova” praia fluvial do Rabaçal manterá algumas zonas de estadia e de merendas e criará outras de forma mais confortável e inclusiva.