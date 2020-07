​Morreu o realizador Luís Filipe Costa, voz da rádio que difundiu o 25 de Abril

O jornalista, radialista e realizador Luís Filipe Costa, voz da revolução do 25 de Abril na rádio e autor de mais de 30 telefilmes de ficção, morreu esta terça-feira aos 84 anos, confirmou à agencia Lusa fonte próxima da família.



Com carreira profissional iniciada como radialista e ator na Emissora Nacional, entrou depois para o Rádio Clube Português, onde veio a ler os comunicados do Movimento das Forças Armadas, responsável pela revolução do 25 de Abril.

Da rádio passaria para a RTP, onde trabalhou como argumentista e realizador, com um currículo de mais de 30 telefilmes e séries, como “A Borboleta na Gaiola”, “Morte D´Homem”, “Arroz Doce”, e “Esquadra de Polícia”.

Nascido a 18 de março de 1936, em Lisboa, Luís Filipe Costa foi também ator e encenador, e assinou os romances “A Borboleta na Gaiola" e “Agora e na Hora da sua Morte”.

No ano passado, Luís Filipe Costa foi um dos convidados de uma emissão especial da Renascença sobre a Revolução de Abril, transmitida em direto a partir do Palácio de São Bento.