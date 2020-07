Militar da Marinha testa positivo à Covid-19

Veja também:

A Marinha informou esta terça-feira em comunicado que militar embarcado no navio-patrulha NRP Sines testou positivo à Covid-19 “nos exames realizados [domingo] à guarnição à chegada a Ponta Delgada”.

O militar em questão encontra-se assintomático e, informa a Marinha, “ficou imediatamente em isolamento” no navio, tendo posteriormente sido transferido, “após orientações das autoridades de saúde”, para a Messe do Loreto, nos Açores, onde se encontra em isolamento.

“A guarnição do navio, que tinha sido testada nos preparativos para a missão, irá permanecer a bordo, durante 14 dias, sem sair nos portos que irão praticar. Os militares estão permanentemente a ser monitorizados e em contacto com as entidades de saúde. Após este período, os militares irão realizar novos testes”, explicou a Marinha.

Portugal contabiliza pelo menos 1.697 mortos associados à covid-19 em 48.898 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).