Judiciária apanha alegado traficante de armas e apreende arsenal

A Diretoria do Centro da PJ deteve três homens e constituiu 11 arguidos na sequência de uma operação de combate ao tráfico de armas, na qual foram apreendidas diversas armas e mais de nove mil munições.

No decorrer das 21 buscas domiciliárias realizadas, foram apreendidas 27 armas longas, 32 pistolas, 21 revólveres, sete pistolas transformadas ou em fase de transformação, oito armas de alarme, quatro armas brancas proibidas, sete detonadores e mais de 9.200 munições de calibres variados, entre outro material, anunciou este terça-feira a PJ.

Os três detidos, com idades entre os 35 e os 61 anos, já foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a um deles a medida de prisão preventiva e aos restantes dois a medida de apresentações periódicas às autoridades, anunciou.

"No decurso das diligências, foram apreendidas ao principal suspeito armas de fogo indocumentadas, transformadas e em processo de transformação, uma arma de fogo dissimulada sob a forma de outro objeto (caneta pistola), silenciadores, partes essenciais de arma de fogo, armas brancas proibidas (facas de abertura automática e ponta e mola), bastões extensíveis, engenhos explosivos civis (detonadores pirotécnicos e elétrico) e explosivo civil (cordão detonante)", salientou a PJ.

Segundo a Diretoria do Centro, um dos arguidos, "a coberto de uma licença de colecionador", que o habilita a possuir armas de fogo devidamente legalizadas, dedicava-se "à aquisição, transformação e venda ilícita de armas de fogo e munições, que fornecia a inúmeros indivíduos residentes em várias zonas do país".

A operação, desenvolvida em três fases, contou com a colaboração de operacionais de Leiria e Guarda, e militares da GNR das Caldas da Rainha e agentes da PSP da Figueira da Foz, com a ação a representar "o culminar de uma investigação iniciada há cerca de dois anos", vincou.

As buscas decorreram nos concelhos de Soure, Figueira da Foz e Nazaré.

Principal suspeito de tráfico de armas vendia para todo o país

De acordo com o responsável da Diretoria do Centro da PJ, o principal suspeito de tráfico de armas alegadamente vendia aquele material para várias zonas do país.



Dos 14 suspeitos identificados na sequência da operação, apenas um está "fortemente indiciado" pelo crime de tráfico de armas, tendo sido preso preventivamente, afirmou o diretor da Diretoria do Centro da PJ, Jorge Leitão, referindo que os restantes suspeitos - dois detidos e 11 constituídos como arguidos - estão indiciados por detenção de arma proibida.

"Era um caso muito grave, de alguém que se dedicaria à venda de armas, sem estar licenciado para o efeito", afirmou o responsável, numa conferência de imprensa na sede da Diretoria do Centro, em Coimbra.

Segundo Jorge Leitão, muitas das armas que o principal suspeito vendia não permitiam a sua transação por um civil, tendo sido apreendidas armas com "apetência para serem exclusivamente utilizadas por forças militares e forças de segurança".