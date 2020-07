Balanço DGS. Mais seis mortes e 127 novos casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista, nesta terça-feira, mais seis mortes e 127 novos casos de infeção por Covid-19 em relação a segunda-feira.

Segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), a região de Lisboa e Vale do Tejo conta 101 das novas infeções e todos os óbitos ocorreram também aqui.

É nesta zona que existem mais casos ativos, que, no total do país, são 13.432 – menos 101 do que na segunda-feira.

Este é o segundo dia consecutivo em que o número de novos infetados no país fica abaixo dos 150, depois tendo estado na casa dos 300 na semana passada.

Nesta terça-feira há também mais 222 pessoas dadas como recuperadas, elevando o total para 33.769.



O país soma agora 48.898 casos de infeção com o novo coronavírus e 1.697 mortes desde o início da pandemia.

Estão hospitalizadas 439 pessoas, 62 das quais nos cuidados intensivos.