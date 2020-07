Homem armado toma de assalto autocarro na Ucrânia

Um homem armado tomou de assalto um autocarro com cerca de 20 passageiros a bordo, em Lutsk, na Ucrânia.

Segundo avança o jornal "The New York Times", citando fonte da polícia local, o sequestrador está armado e com explosivos. As autoridades estão a tentar negociar com o homem, que já foi identificado.

A zona foi cercada pela polícia e todo o centro da cidade, que se situa a cerca de 400 quilómetros da capital Kiev, foi encerrado.

Meios de comunicação social locais garantem ter ouvido tiros no local, mas não é claro, para já, se haverá algum ferido.

Terá sido o próprio sequestrador a dar o alerta às autoridades, identificando-se como Maksim Plokhoy. De acordo com o ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, que já está a caminho do local, o autor do crime mostrou "frustração pelo sistema" ucraniano nas suas redes sociais, o que poderá explicar a decisão de cometer este crime. Terá escrito um livro sobre a sua experiência na prisão, onde esteve 15 anos, declarando que, nesse período de tempo, "tentaram corrigir-me, mas eu não fui corrigido. Pelo contrário, tornei-me mais quem sou".

O primeiro ministro ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também já confirmou o incidente, que terá começado às 9h25, hora local (menos duas horas em Portugal), assegurando que as autoridades estão a tomar medidas para garantir que a situação é resolvida sem quaisquer vítimas.

[em atualização]