“Conseguimos!” Conselho Europeu histórico consegue acordo após maratona

Está alcançado um acordo entre os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros da União Europeia para o próximo Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 e o Fundo de Recuperação da economia para superar a crise criada pelo novo coronavírus.

Os líderes europeus aprovaram um plano inovador que, na prática, mantém o valor global de 750 mil milhões de euros, mas em que a fatia destinada a empréstimos aumenta na proporção em que cai a verba das subvenções.

No total, o pacote total inclui 1,82 biliões de euros: 1,074 biliões no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 e 750 mil milhões para o Fundo de Recuperação.

Portugal deverá receber mais de 26 mil milhões de euros no âmbito deste fundo – 15,3 mil milhões em transferências a fundo perdido.

O anúncio do acordo chegou quando já passava das 4h00 da madrugada desta terça-feira (hora de Lisboa), pela voz do presidente do Conselho Europeu anunciou o acordo: "Conseguimos!". Charles Michel diz que é "um acordo forte", que mostra que a Europa está "sólida".

O primeiro-ministro, António Costa, diz que o acordo agora alcançado dá “um sinal de confiança” à Europa e a Portugal para a recuperação económica pós-pandemia.

Já o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirma que, com este acordo, a Europa vive um dia histórico.

A pandemia de Covid-19 já matou 135.000 pessoas em todo o bloco europeu e provocou estragos profundos nas economias de todo o continente.