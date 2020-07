​45 mil milhões não chegam para mudar Portugal

No final, mesmo com um corte de 20% nos 500 mil milhões de euros propostos pela Comissão Europeia (para ajudas a fundo perdido), ainda sobrou a aprovação do princípio da emissão de dívida europeia conjunta, e uns 390 mil milhões de ajudas não reembolsáveis.

Os ditos “frugais” substituíram os britânicos com vantagem e fizeram triste figura. Sob a batuta, do desagradável, o primeiro-ministro holandês (obcecado com as eleições de março, onde espera conseguir desviar alguns votos da direita mais radical e eurocética que lhe ameaçam a reeleição) começaram por recusar liminarmente os subsídios a fundo perdido para os países mais afetados pela crise da Covid, exigindo, além disso, direito de veto sobre o eventual mau uso das ajudas.

Em Bruxelas o cenário de “barganha” foi absolutamente lamentável, com cada um dos “27” a tentar colecionar vitórias para consumo político interno e um total desprezo pelos ganhos do conjunto. Fica provado que as culpas atribuídas ao Reino Unido como “empata mor” eram manifestamente exageradas.

São, supostamente, 45 mil milhões de ajuda externa nos próximos seis anos. Todos eles disponíveis para ajudar o país a entrar no novo mundo onde a Europa espera vir a ter voz. Um mundo mais energeticamente limpo e sustentável, mais digital e mais preparado para enfrentar um futuro onde o emprego sofrerá alterações radicais, mais educado e com mão de obra mais sofisticada e, sobretudo, menos dependente e mais resiliente na sua autonomia futura face aos colossos mundiais cujo poder tem vindo a crescer em exponencial.

Mais do que caracterizar o Estado da Nação, acho que chegou o momento de reconhecer o estado de inação a que chegámos. Ou o estado de negação com que teremos de romper se quisermos combater aquele que já se instalou entre nós.

O “veto” pretendido acabou por não ser aceite, tendo sido transformado em mero direito de acompanhamento pelo Conselho, salvaguardando a regra da maioria. O sapo engolido ainda foi gordo.

O Sul não conseguiu tudo o que queria. Com a ajuda da Comissão e do presidente Charles Michel preservou, apesar de tudo, o essencial. Os envelopes financeiros tiveram alguns reajustes, mas rapando o tacho do Quadro Comunitário de Apoio 21-27 lá se foi compensando as perdas com algumas outras benesses.

No caso português, restam cerca de sete milhões de euros dia entre ajudas a fundo perdido e empréstimos a juro baixo ao longo de seis anos. Muito dinheiro. Cada corte acabou compensado por descontos nos reembolsos devidos aos contribuintes líquidos (onde se inserem os “forretas” do Norte) e ainda se conseguiram 300 milhões de ajudas especificas para a região Algarvia mais afetada pelo Turismo. Costa saiu-se, convenhamos, razoavelmente bem.

Claro que houve programas cortados que nos eram particularmente caros: a ajuda à recapitalização de empresas, os reforços destinados especificamente ao reforço dos serviços de saúde e outros em que a absorção de fundos era muito mais fácil para países como Portugal ou desapareceram, ou sofreram cortes radicais e esse novo mapeamento é agora mais difícil de utilizar.

Talvez se dispensasse também aquela cedência óbvia ao senhor Viktor Orbán, mas a verdade é que até essa estava razoavelmente salvaguardada pelo texto dos tratados. Estes não permitem nem a presença de países antidemocratas na União, nem a sanção financeira a comportamentos políticos.

Resumindo, há vias diferentes de atuar. Costa tinha razão: cada coisa devia ser discutida a seu tempo e na sua sede própria. Paulo Rangel tem razão quando alerta para o facto de Costa não se ter manifestado contra Orbán e as suas tendências ditatoriais em sede nenhuma. É verdade. Mas se nos cingirmos à sede destas negociações é desculpável não o ter feito.

O que a Comissão Europeia alegou, para defender estas sanções financeiras às derivas autocráticas da Hungria e da Polónia, não passou de uma espécie de truque para reforçar a sua manifesta incapacidade de fazer os “27” exigirem aos novos governos radicais que o seu lugar não pode ser dentro da União, se não estiverem dispostos a jogar limpo no quadro de uma democracia. As ditas democracias “iliberais” não são mais do que ditaduras em fase de consolidação.

A Comissão foi apenas inteligente quando misturando o imisturável veio frisar que “a independência dos tribunais húngaros é essencial para não pôr em causa o bom controlo das verbas atribuídas. Uma desculpa, um bocadinho forçada, para dizer o mínimo. De qualquer forma a Comissão ganhou também esta batalha. A condicionalidade lá aparecerá nos detalhes do acordo, de que ainda não se conhece a totalidade dos textos.

Quanto ao eixo franco-alemão, que desta vez os quatro “frugais” tentaram desafiar, acabou também entre os vencedores: impôs a emissão de dívida conjunta, não cedeu na “bazuca” dos 750 mil milhões de ajudas totais e jogou com Macron fora de si, ao jantar, aos murros na mesa e a puxar as orelhas dos líderes “frugais”, acusando-os de só estarem interessados no show -off mediático totalmente desfocados dos interesses da União.

O facto de ninguém conseguir ainda medir os danos económicos que a pandemia causará, quer à Zona Euro quer à totalidade da economia mundial, não nos deixa saber se tudo o que ficou agora aprovado vai ser aplicado com a rapidez que se impõe para sequer reparar os estragos já causados.

Em Portugal que o programa Costa e Silva não consiga sair do papel a tempo de permitir um mínimo de execução das verbas disponíveis. Com uma agravante: não nos podemos queixar de não ter agora recursos ao nosso dispor. Só não vai ser fácil conseguir usá-los.