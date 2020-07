​Presidente do Aves garante que receção ao Benfica está "quase 100%" certa

"A situação dos seguros está resolvida e o clube assumiu-a. Há mais duas ou três situações, de montantes mais pequenos, que também estão ultrapassados. Com dizem os treinadores, é jogo a jogo. Com o Benfica quase a 100% que vamos jogar e não falta mais nada. Frente ao Portimonense será outra luta", referiu aos jornalistas António Freitas.

A receção do Desportivo das Aves ao Benfica na terça-feira está "quase a 100%" garantida, assegurou esta segunda-feira António Freitas, o presidente do lanterna-vermelha da I Liga de futebol, após uma reunião na Liga de clubes.

Fonte da SAD confirmou à Lusa a anulação da apólice de seguro de acidentes de trabalho, o que compromete a realização do jogo e veio cancelar o treino agendado para as 17:30 e a despistagem à covid-19, obrigatória nas 48 horas anteriores ao duelo com as 'águias', consoante o protocolo definido para o reinício da I Liga em plena pandemia.

"A SAD vai autorizar que os jogadores treinem hoje, sem criar os entraves de ontem [domingo]. O resto é ultrapassável. Neste momento é fazer o jogo e depois vemos. Hoje a SAD abriu-se e era necessário isso, para que não resolvesse um problema e criasse outro", acrescentou o líder do clube, que controla 10% do futebol profissional avense.

A direção do clube, liderada por António Freitas, cedeu o pavilhão localizado ao lado do estádio para que os jogadores, treinadores e outros funcionários realizassem os testes ao novo coronavírus, sob autorização do departamento clínico, à revelia das pretensões da administração, que despediu os médicos Filipe Puga e André Couto por telefone.

A estrutura do Desportivo das Aves vai comparecer hoje no estádio a partir das 17:15, onde pretende realizar o derradeiro apronto, antes de repetir os exames ao novo coronavírus no pavilhão, num dia em venceu o terceiro mês seguido de salários em atraso, e anulou a conferência de imprensa de antevisão do treinador Nuno Manta Santos.