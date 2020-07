Guarda-redes do Aves rescinde poucas horas antes do jogo com o Benfica

A poucas horas do jogo com o Benfica, Aflalo, guarda-redes titular do Aves nas últimas três jornadas, anunciou a rescisão com o clube.

"Estou há três meses sem receber meu salário. Não é a primeira vez que essa situação acontece, como alguns já sabem, minha esposa está grávida e não tive outra opção. Tomámos essa decisão porque não compactuamos com a atitude dessa direção. Minha torcida pelo clube será eterna", escreveu o jogador brasileiro, nas redes sociais.



Sem Aflalo, Nuno Manta Santos, que já tinha perdido o então titular Beunardeau, que rescindiu em abril, fica apenas com Fábio Szymonek como opção para a baliza, para os dois jogos finais da época, com Benfica e Portimonense.

Raphael Aflalo junta-se Beunardeau, Yamga, Tshibola, Pedro Delgado, Buatu, Wellinton Jr., Estrela e Mohammadi no lote de atletas que abdonaram o clube, devido a incumprimento salarial.