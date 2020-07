Deportivo-Fuenlabrada adiado após vários casos positivos de Covid-19

Veja também:

O encontro entre o Deportivo da Corunha e o Fuenlabrada, referente à 42.ª e última jornada da II Liga espanhola, foi adiado esta segunda-feira após terem sido detetados vários casos de infeção por Covid-19 na formação que viajou de Madrid.

Em comunicado, a Liga informou que o adiamento se deveu a “motivos de força maior” e foi conseguido “por mútuo acordo” entre o organismo que rege a competição e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com a presença do Conselho de Desportos (CDS).

Os jogadores, treinadores e outros dirigentes do Fuenlabrada, num total de 24 elementos – os infetados não apresentam sintomas –, encontram-se agora confinados no hotel, na Corunha.

Este jogo entre “Depor” e Fuenlabrada é determinante para as duas equipas, uma vez que o Fuenlabrada se encontra na sexta posição, a última que dá acesso a um “play-off” de acesso ao principal escalão em Espanha. Por sua vez, o histórico da Corunha luta para fugir à despromoção, ocupando o 19.º posto, com 48 pontos, a um do Albacete – a primeira equipa acima da linha de água.