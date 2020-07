Conselho Europeu. Costa diz que acordo europeu dá “sinal de confiança”

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, após um compromisso a 27 alcançado no quinto dia de uma das cimeiras europeias mais longas da história, António Costa destacou que “foi aprovado pela primeira vez um instrumento específico de recuperação económica, financiado com base em dívida emitida pela União Europeia e que financiará os programas nacionais de recuperação, quer sob a forma de subvenções, quer sob a forma de empréstimos”.

58 milhões de responsabilidade e Algarve com verba especial

Os líderes também fecharam os valores do orçamento europeu para os próximos sete anos. No total, entre verbas do fundo de recuperação económica do orçamento comunitário e verbas do atual quadro Portugal 2020 que ainda estão por executar, o país terá disponíveis quase 58 mil milhões de euros durante a próxima década.

É uma enorme responsabilidade, diz António Costa. “Para o país, para os nossos agentes económicos, para as instituições públicas, para a administração pública, a capacidade de gerir bem estes recursos e não desperdiçar esta oportunidade de nos podermos mobilizar para uma transformação efetiva daquilo que é a nossa sociedade, a nossa economia e as condições de termos uma sociedade mais verde, mais inclusiva e mais digital", destacou.

Nesta negociação e no âmbito das futuras verbas da coesão, Portugal obtém um suplemento de 300 milhões de euros face ao inicialmente previsto, que serão destinados a um programa específico de apoio ao Algarve, onde é maior o impacto da crise no setor do turismo.