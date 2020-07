​Jorge Jesus já chegou a Portugal

O treinador Jorge Jesus chegou esta terça-feira a Portugal para assinar um contrato de três temporadas com o Benfica.



Jorge Jesus deixou o Brasil e viajou num jato privado, que aterrou ao final da manhã no aeródromo de Tires, em Cascais.

O ex-treinador do Flamengo voou acompanhado pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

À espera de Jorge Jesus, no exterior do aeródromo de Tires estão alguns adeptos, com tarjas a pedir títulos ao futuro treinador do Benfica, que esta temporada viu o FC Porto conquistar o título de campeão nacional.