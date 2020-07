"Foco na final da Taça mas, até lá, o FC Porto não vai facilitar"

Já depois da conquista do título nacional, o FC Porto entra esta segunda-feira em campo para defrontar o Moreirense, em jogo da 33.ª jornada da Liga Portuguesa.

No final do jogo será entregue o troféu de campeão à equipa de Sérgio Conceição.

Mas que FC Porto vai estar logo em campo? Para Eduardo Luís, antigo jogador dos dragões, apesar do conjunto orientado por Sérgio Conceição estar focado na final da Taça de Portugal, não vai facilitar frente ao Moreirense e ao Sporting de Braga.

O objetivo passa por vencer os jogos das duas últimas jornadas do campeonato.

"Se a equipa facilitar, poderá diminuir o rendimento e a motivação para o que falta, portanto creio que isso não vai acontecer. Acredito que o Porto vai ganhar ao Moreirense, mantendo o mesmo ritmo de jogo, a mesma intensidade e manter-se bem para a final da Taça de Portugal. Estes dois jogos (Moreirense e Sporting de Braga) não poderão ser jogados em ritmo de treino e os jogadores vão manter o espírito competitivo e não vão facilitar em nada", acredita Eduardo Luís, em entrevista a Bola Branca.

FC Porto vai proporcionar a Sérgio Conceição o reforço da equipa

Sérgio Conceição tem contrato por mais um ano, mas pode ser tentado por uma proposta de um grande clube europeu. Para Eduardo Luís, o treinador quer saber com que armas vai contar para a próxima temporada.

"O Sérgio Conceição é um grande treinador. Venceu o campeonato e tem, ainda, um troféu para erguer (Taça de Portugal), mas a carreira de um treinador mede-se, também, pelos seus objetivos, ambições, e por aquilo que o clube lhe possa apresentar. Penso que o Sérgio vai continuar no FC Porto, tem contrato e além disso, o clube vai tentar reunir condições para lhe proporcionar o reforço da equipa", considera.

Quanto ao plantel para a próxima temporada, o FC Porto terá que colmatar previsíveis saídas. É que os jovens lançados por Sérgio Conceição já estão na mira de clubes europeus.

"Provavelmente, o FC Porto vai vender jogadores, o clube precisa de fazer dinheiro. E o ‘scouting’ já terá identificado alvos para colmatar as eventuais saídas. Já se ouviu falar de um guarda-redes e de outras posições. Mas creio que o investimento dependerá sempre do interesse de outros clubes em jogadores do Porto, que, com este título, estão agora mais valorizados", concluiu.

O jogo FC Porto - Moreirense realiza-se esta segunda-feira às 21h15 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.