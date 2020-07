Santa Marta Store quer ajudar a escoar vinho e aliviar crise no Douro

Chama-se Santa Marta Store. É uma plataforma online lançada pelo município de Santa Marta de Penaguião, na região do Douro, para ajudar a escoar o vinho dos produtores locais e combater os efeitos da Covid-19 no concelho.

A pandemia teve um “impacto enorme no setor dos vinhos”, afirma o presidente da autarquia, revelando que “muitas empresas têm os stocks cheios e está aí outra vindima à porta”.

De acordo com o presidente da Câmara de Santa Marta, Luís Machado, a criação da plataforma surge para responder aos “tempos difíceis em que o mercado presencial sentiu muitas restrições” e quer “ajudar a mitigar a crise no Douro”.

“Santa Marta de Penaguião tem produtos de excelência que merecem ser partilhados não só localmente, ou regionalmente, mas também nacionalmente e até internacionalmente. Com esta plataforma, criada em parceria com a Medidata, pretendemos impulsionar a economia local que nesta altura de Covid-19 ficou infelizmente fragilizada”, refere o presidente da autarquia.

Segundo o autarca Luís Machado, “cada produtor pode promover o seu produto, a sua história, os seus serviços, bastando, para isso, ter sempre a sua base de dados e prazos de entrega atualizados, permitindo ao consumidor ter sempre acesso às novidades e ficar satisfeito com o serviço”.

O autarca considera ainda que a “pandemia não trouxe só coisas más. Neste caso, foi uma oportunidade para escolher novos caminhos. E esta plataforma tem tudo para ter sucesso”.

O projeto está também direcionado para a área do turismo, fornece informação sobre empresas de animação turística, sobre alojamento e ainda sobre os quase 97 quilómetros de trilhos que percorrem aquele concelho que sobe do rio Corgo até à serra do Marão.

A ideia é, segundo Luís Machado, “promover o concelho e fazer da marca com o seu nome uma marca de referência nacional”.

Localizado no distrito de Vila Real, o concelho de Santa Marta de Penaguião integra a Região Demarcada do Douro e tem na vinha a principal atividade económica.