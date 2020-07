DGS tranquiliza. Transmissão de coronavírus na gravidez acontece “em número ínfimo de casos”

Questionado sobre a bebé que, segundo o Expresso noticiou no fim-de-semana, nasceu há mais de duas semanas com sintomas graves associados à covid-19, tendo sido ventilada e internada nos cuidados intensivos, o subdiretor-geral da Saúde recusou dar informações sobre o caso.

Redução do número de transplantes. “Portugal tem sido exemplar em transplantação”

Questionada sobre a redução em 52% do número de transplantes realizados no primeiro trimestre do ano, a ministra da Saúde explica os números com a pandemia, afirmando que em 2019 “houve uma tendência crescente no número de transplantes” face ao ano anterior.

“Em 2019 foram transplantados 878 órgãos, mais 49 do que em 2018”.

Segundo a ministra, a tendência na área da transplantação de órgãos, em janeiro e fevereiro, era crescente e em março reduziu, “mas não foi suspensa”.

Dando o exemplo do mês de maio, Marta Temido afirmou que houve uma redução de transplantes face ao ano anterior, com 87% das cirurgias realizadas.

No entanto, nos dois meses anteriores, foram realizados menos 68% de transplantes de órgãos em relação aos períodos homólogos de 2019.

O subdiretor-geral da Saúde reiterou a informação dada por Marta Temido, dizendo que “Portugal tem sido exemplar em transplantação, com números muito bons”.

Diogo Cruz lembrou que, durante a pandemia, era necessário garantir que as unidades de cuidados intensivos tivessem capacidade de resposta e algumas cirurgias foram adiadas “para segurança do próprio paciente”.