Detido homem suspeito de atear fogo a mulher no Seixal

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um homem de 80 anos suspeito de ter regado uma mulher de 50 com álcool e de lhe ter ateado fogo, em Paio Pires, no Seixal, anunciaram esta segunda-feira as autoridades.

De acordo com a GNR, a mulher apresentava queimaduras graves e foi assistida no Hospital Garcia de Orta, em Almada, também no distrito de Setúbal.

Segundo fonte da Polícia Judiciária de Setúbal, o presumível autor do crime já se encontra sob detenção.

O homem deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial ainda hoje ou na terça-feira.

Segundo a edição online do Correio da Manhã, a vítima é a mulher do detido e o crime ocorreu durante uma discussão numa habitação.

“A GNR foi chamada ao local para uma ocorrência de incêndio urbano. Ao chegar à habitação, percebeu que se tratava de um caso de violência doméstica”, refere o diário, acrescentando que a mulher sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus.