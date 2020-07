Centros de Saúde em época Covid. Faltam telefones, pessoal e sobra preocupação com o próximo inverno

Veja também:

“Das minhas filhas, só a pequena de 18 meses é que teve consulta de rotina, de resto ninguém teve; marcar vacina também está muito demorado. Mas a grande dificuldade mesmo é conseguir que atendam o telefone”. O relato é feito à Renascença por Carmen Mahnke, utente do Centro de Saúde de Caneças, em Odivelas.

Do Norte, chega outro relato. “O Centro de Saúde Ramalde, no Porto, é impossível contactar por email”, garante Sofia Santos Silva.

E nem as Unidades de Saúde Familiar (USF) escapam às queixas. “Ainda a semana passada a minha filha estava com suspeita de infeção urinária, a Saúde 24 encaminhou para ser vista no dia seguinte. Estive uma tarde inteira a ligar e não atenderam. No dia seguinte fui lá. Dizem que funcionam bem por mail, mas enviei as análises por mail na quinta-feira e, três dias úteis depois, ainda não tive resposta”, descreve Ana Guerra, utente da Unidade de Saúde Familiar da Luz, em Benfica, Lisboa.

O país e o mundo vivem uma altura de crise e os cuidados de saúde primários não são exceção. Em tempo de pandemia de Covid-19, a indicação é evitar deslocações ao centro de saúde e privilegiar a assistência médica não presencial, através do telefone ou correio eletrónico. No entanto, para isso ser possível é preciso que haja meios para conseguir atender todos os utentes.

O presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, Diogo Urjais, alerta para a falta de meios, que a Covid-19 veio evidenciar.

“Aquilo que a pandemia veio reforçar é que os recursos materiais nas unidades não correspondem às necessidades do aumento da consulta não presencial e até da presencial”, diz o profissional de saúde.

Diogo Urjais destaca a questão dos telefones. “Se a nível nacional a resposta ao atendimento telefónico não era das melhores, não era realmente o forte dos cuidados de saúde primários, com o aumento desta atividade obviamente podemos ter aqui alguma rutura”.

O presidente da associação diz mesmo que não se verificou um colapso do sistema porque foram sendo inventadas soluções, por exemplo, “compra de cartões pré-pagos” ou ligações “do próprio telemóvel”.

Além de telefones, falta também pessoal. “É importante investir em recursos humanos, nomeadamente em secretários clínicos, porque se nós estamos a aumentar a carga horária não presencial, e se os secretários clínicos ou os administrativos técnicos já eram a classe mais em falta nos cuidados de saúde primários, se a carga agora aumentou, a resposta torna-se mais difícil”, diz Diogo Urjais.

"Começa a haver alguma exaustão nos centros de saúde"





Já o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, chama a atenção que os centros de saúde que já tinham falta de médicos de família são também aqueles que estão agora mais pressionados pela Covid-19.

“Nesta altura começa a haver alguma exaustão, nomeadamente nos centros de saúde onde coexistem as duas situações, isto é, situações de mais doentes com Covid, que é o caso de algumas freguesias dos concelhos limítrofes de Lisboa e onde já havia falta de médicos de família”, argumenta.

Rui Nogueira recorda que os médicos de família estão “a seguir mais de 95% dos doentes ativos de Covid-19”, em casa, com “com telefonemas diários para acompanhar a situação clínica”.