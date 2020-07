Aldeia de Sistelo no European Best Destinations

A aldeia de Sistelo, no concelho de Arcos de Valdevez, conquistou o 5.º lugar nos Best Hidden Gems 2020, do site European Best Destinations.

Apelidada de "O pequeno Tibete Português", a localidade, perto do Parque Nacional Peneda-Gerês, a 1,5 horas de carro, a partir do Porto, é, segundo o site de viagens, “uma das mais bem guardadas pedras preciosas da Europa”.

“É com grande satisfação que vemos esta localidade arcuense, uma das 7 Maravilhas de Portugal, aldeias, ser referenciada ao lado de locais como Bohinj, na Eslovénia, a Ilha das Flores, nos Açores, Agüero – Huesca, em Espanha, Cefalu, na Sicília, Itália ou Sami, na Grécia”, refere o município em comunicado.

O European Best Destinations é um site de viagens desenvolvido para promover a cultura e o turismo na Europa.

Em parceria com os principais agentes de turismo da Europa e a Rede EDEN, composta pelos vencedores e finalistas dos prémios de Destinos Europeus de Excelência, promove uma “melhor compreensão da riqueza, diversidade e qualidade dos destinos europeus”.

O site tornou-se o ponto de encontro de agentes de turismo e viajantes do mundo e uma das principais portas de entrada para a descoberta da Europa. Disponibiliza fotografias, vídeos, sugere passeios e atividades, guias de viagem, atividades para fazer e principais redes sociais para mais de 300 destinos.

Todos os anos milhares de pessoas votam nas competições online, para eleger o que de melhor há na Europa, seja a mais bem guardada pedra preciosa, o melhor destino, o melhor mercado de natal, a melhor estância de ski, os melhores destinos românticos, as melhores praias, as melhores paisagens, o melhor destino para família ou, entre outras, o melhor Parque Nacional.

A distinção atribuída a Sistelo “é um orgulho”, assinala a autarquia, realçando tratar-se de um grande desafio para a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia a “continuarem a fazer mais e melhor ao nível da promoção de Sistelo e de Arcos de Valdevez.

A aldeia, junto ao rio Vez, encontra-se no centro de um cenário moldado por socalcos, uma espécie de escadaria verde cavada pelos homens e que desce dos pontos mais altos até ao vale, criando as condições para a prática da agricultura e da pecuária.

“Durante a sua estadia em Sistelo, não perca o miradouro do ‘Chão da Armada”, que oferece as melhores vistas. Se gosta de caminhar, Sistelo é o melhor destino. O trilho ‘Brandas de Sistelo’, com onze quilómetros que começam na aldeia, levam-no até às paisagens mais bonitas desta região incrível”, pode ler-se no European Best Destinations.

Já os amantes de história, segundo o European Best Destinations, podem sempre visitar o Castelo de Sistelo, assim como o restante património da aldeia, que possui uma “herança cultural e excecionais paisagens protegidas como monumentos de interesse nacional”.

Localizada nos limites do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a região de Sistelo, faz parte da reserva da Biosfera Gerês-Xurés e está classificada como monumento nacional, enquanto Paisagem Cultural Evolutiva Viva.