Afinal, pagar em dinheiro vivo não aumenta risco de transmissão e DGS altera orientações

À semelhança do Organização Mundial da Saúde Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, também a Direção-Geral da Saúde (DGS) veio reconhecer, esta segunda-feira, que “o risco da utilização de moedas e notas é considerado muito baixo”.

No entanto, e atualizando as orientações relativas a métodos de pagamento, a DGS adverte que é fundamental, após os pagamentos em dinheiro vivo, “cumprir as regras de higienização das mãos”.

“No ato de pagamento, para proteção dos utilizadores, devem ser utilizadas vias sem contacto (como aplicações informáticas ou cartões ‘contactless’) ou, no caso de serem utilizadas moedas e notas bancárias, as mãos devem ser higienizadas após o seu manuseamento”, lê-se agora no documento que agrega as diretrizes a adotar para a diminuição da transmissão da Covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 606 mil mortos e infetou mais de 14,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.691 pessoas das 48.771 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.