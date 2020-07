​Rússia anuncia "êxito" nas provas clínicas de vacina contra a Covid-19

Veja também:

A Rússia anunciou esta segunda-feira ter concluído com "êxito" a fase de provas clínicas de uma vacina contra o covid-19 que foram realizadas em conjunto com o Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya.



"Na manhã do dia 20 de julho [hoje], o segundo grupo de voluntários recebeu alta", afirmou o Ministério da Defesa através de um comunicado referindo que as provas clínicas foram executadas no Hospital Militar Central Burdenko, Moscovo.

A mesma nota indica que "os resultados das análises mostram de forma inequívoca que todos os voluntários desenvolveram uma resposta imunitária, como resultado da vacina".

De acordo com o ministério, a vacina não provocou "complicações" ou "reações indesejadas".

Os voluntários foram vacinados no passado dia 23 de junho sendo que no próximo dia 04 de agosto vão ser submetidos a uma série de novas análises de controlo para confirmação dos resultados e inocuidade da vacina.

O Ministério da Defesa sublinhou que as provas clínicas da vacina foram realizadas "em concordância com a metodologia científica e com a legislação em vigor, sem encurtar os prazos da investigação para que sejam evitados riscos posteriores".

Segundo os dados oficiais, na Rússia morreram 12.300 pessoas de covid-19 e registaram-se 777.000 casos de infeção.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.