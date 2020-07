Rosto dos números da Covid-19 em Espanha passa fim-de-semana no Algarve

O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias de Espanha, Fernando Simón, decidiu passar o fim-de-semana na zona da Carrapateira, numa altura em que o país tenta combater novos surtos de Covid-19, com várias localidades confinadas.

A polémica estalou, assim, no país vizinho, numa altura em que Espanha tenta combater novos surtos de Covid-19, com algumas localidades confinadas.

"Fernando Simón, sábado de surf em actual em plena vaga de surtos” é o título da notícia do jornal espanhol ABC que está a causar a polémica.

O diretor do Centro de Emergências Sanitárias de Espanha, um cargo equivalente ao de diretor-geral da Saúde em Portugal, aproveitou o fim-de-semana para ir à praia no sul de Portugal.

Simón, que tem sido o rosto dos números da Covid-19 em Espanha, foi fotografado por outra turista espanhola, na praia da Carrapateira, também conhecida como praia da Bordeira, a sul da Costa Vicentina. De acordo com o jornal espanhol, o médico e epidemiologista terá estado todo o tempo sem máscara, incluindo no momento em que contactou com pessoas para alugar uma prancha de surf.

A Catalunha, uma das regiões mais afetadas da Espanha, tem registado centenas de novos casos diários o que levou a que as autoridades implementassem medidos com vista a um maior distanciamento social. Não são permitidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas.

Em Aragão, região vizinha da Catalunha, também tem vindo a registar novos surtos, mas não estão previstas medidas de confinamento.

Espanha é o 12.º país no mundo com mais casos registados da Covid-19. Desde o início da pandemia, mais de 260 mil pessoas testaram positivo para a doença e pelo menos 28 mil morreram devido a complicações provocadas pela Covid-19.