Queda de helicóptero faz três mortos em ilha holandesa

Duas pessoas morreram quando um helicóptero do Exército holandês caiu no mar depois de ter descolado da ilha caribenha de Aruba. A notícia é avançada nesta segunda-feira de manhã pelo Ministério da Defesa da Holanda.

“Dois dos quatro membros da tripulação morreram”, afirmou o chefe das Forças Armadas holandesas, Rob Bauer, numa conferência de imprensa em Haia.

"Os outros dois membros da equipa não estão gravemente feridos", acrescentou.

As duas vítimas mortais têm 34 anos (Christine Martens, que pilotava o helicóptero) e 33 (Erwin Warnies, coordenador tático).

Segundo Rob Bauer, o acidente ocorreu no domingo à tarde, durante uma ação de patrulha da costa. O helicóptero estava a caminho da ilha vizinha de Curaçao e desceu 12 km da costa de Aruba, um território ultramarino da Holanda.

São "notícias terríveis" e "um choque para todos", afirmou o chefe das Forças Armadas.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e o ministro da Defesa, Ank Bijleveld, também já expressaram as suas condolências às famílias das vítimas.

"Estamos todos chocados na Holanda”, afirmou Rutte que, no Twitter, se diz "profundamente comovido com as tristes notícias".

"Os meus pensamentos voltam-se para suas famílias e amigos. Desejo-lhes muita força neste momento triste”, escreve.