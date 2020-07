Conselho Europeu. Áustria "muito satisfeita" após madrugada de negociações

"As negociações difíceis acabaram, podemos estar bastante satisfeitos com o resultado de hoje. Continuamos à tarde", declarou Sebastian Kurz, numa publicação feita na sua conta oficial da rede social Twitter.

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, um dos rostos dos designados países “frugais”, mostrou-se, ao início da manhã desta segunda-feira, "muito satisfeito" após um longo dia e madrugada de "negociações difíceis" no Conselho Europeu, em Bruxelas, sobre a resposta europeia à crise.





O plenário do Conselho Europeu, que decorre em Bruxelas em busca de um acordo para o relançamento europeu após a crise da Covid-19, prossegue às 15h00.

Depois de um jantar de trabalho no domingo, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, interrompeu a reunião plenária, supostamente por 45 minutos, segundo o anúncio do seu porta-voz, mas este reinício foi, sucessivamente, adiado, tendo os trabalhos tido sido retomados já perto das 5h50 (menos uma hora em Lisboa).

Porém, cinco minutos depois, a sessão foi novamente interrompida e só deverá ser retomada às 16h00 (15h00 Lisboa).

O terceiro dia da cimeira, no domingo, foi o mais longo até ao momento, num total de mais de 20 horas de negociações sem interrupções, mais à margem do que em plenário.