Mercado de Jesus e caso nas Aves

O Benfica de Jorge Jesus 2.0 e o caso do Desportivo das Aves ocupam as primeiras páginas dos jornais desportivos desta segunda-feira.

O jornal "A Bola" revela que "Jesus quer Slimani". O ponta de lança argelino, de 32 anos, ex-Sporting, está emprestado ao Mónaco pelo Leicester, com que tem apenas mais um ano de contrato.

O "Record" faz manchete com Rúben Dias e Vinícius: "Intocáveis". Jorge Jesus tem garantia de que o central e o avançado ficam no plantel. Cavani, acabado de deixar o PSG, disposto a ouvir proposta do Benfica.

"Agora a gripe das Aves", titula "O Jogo". SAD está mesmo em vias de comprometer equidade da I Liga por não ter seguro para jogar as últimas duas jornadas. Seguradora enviou notificação da anulação das apólices. Jogadores e treinadores impedidos de treinar. Mohammadi vai rescindir e não volta a jogar. Sindicato diz que é caso de polícia.