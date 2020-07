​Lúcio Correia sobre o caso Aves. “Muito mal está a Liga de Clubes”

O professor de Direito do Desporto, Lúcio Correia, aponta falhas ao papel fiscalizador do organismo presidido por Pedro Proença no caso-Desportivo das Aves.



Para Lúcio Correia, “a partir do momento em que o Aves é licenciado para participar na competição, todas as obrigações desportivas e financeiras têm de estar cumpridas para colocar em igualdade todos os participantes”.

O professor de Direito do Desporto estranha “as fiscalizações que nem sequer conseguiram detetar a possibilidade de uma SAD não ter condições para pagar o seguro de acidentes de trabalho. Muito mal está a SAD e quem deveria fiscalizar o cumprimento destes requisitos, porque esta situação está a minar a verdade desportiva de uma competição que fica descredibilizada”.

A SAD do Desportivo das Aves alega que não tem condições financeiras para cumprir os requisitos necessários para a presença da equipa nos dois últimos jogos do campeonato, em casa com o Benfica e no Algarve com o Portimonense.

Para Lúcio Correia, a SAD avense poderá ser suspensa das competições profissionais e nem reunir os requisitos necessários à II liga da próxima temporada. Tudo isto a juntar ao problema criado ao Aves-clube, que apenas tem 10% da SAD, e que “vai demorar muito tempo a recuperar a sua credibilidade”, e aos jogadores que “dificilmente vão receber os ordenados em atraso”.

Lúcio Correia deixa um apelo nestas declarações a Bola Branca: “A Liga, a Federação e o Governo vão ter de tomar medidas do ponto de vista regulamentar. O futebol já não estava bem antes da pandemia ao nível financeiro e agora este tipo de situação pode acontecer com outras SADs”.