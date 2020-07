Derrota pesada no Dragão "não apaga grande época" do Moreirense

O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, estava triste, após a goleada (6-1) sofrida pela sua equipa no terreno do FC Porto, contudo, sublinhou que esta derrota não tira mérito à temporada dos cónegos.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, Ricardo Soares destacou os "50 minutos de grande qualidade" e, em especial, a "excelente primeira parte" do Moreirense.

"Demonstrámos o porquê da grande época que estamos a fazer, com futebol olhos nos olhos com o campeão nacional. Fizemos grandes períodos de grande qualidade, podíamos ter estado em vantagem no resultado. Após o segundo golo, perdemos o equilíbrio. Queríamos conquistar pontos, mas contra um Porto muito eficaz e muito moralizado, paga-se os erros. Mas isto não apaga o que os jogadores têm feito", afirmou.

O Moreirense ocupa a oitava posição do campeonato, com 43 pontos.